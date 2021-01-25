Irak ordusu, Bağdat'taki saldırının faillerinin Irak vatandaşı olduğunu açıkladı - Son Dakika

Irak ordusu, Bağdat'taki saldırının faillerinin Irak vatandaşı olduğunu açıkladı

25.01.2021 00:17
Irak ordusu, Bağdat'taki saldırının faillerinin Irak vatandaşı olduğunu açıkladı, System.String[]

Irak ordusu, başkent Bağdat'ta 21 Ocak'ta meydana gelen ve 32 kişinin ölümüne neden olan çifte intihar saldırısını gerçekleştiren 2 kişinin Irak vatandaşı olduğunu duyurdu.

Irak ordusu, başkent Bağdat'ta 21 Ocak'ta meydana gelen ve 32 kişinin ölümüne neden olan çifte intihar saldırısını gerçekleştiren 2 kişinin Irak vatandaşı olduğunu duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, devlet televizyonuna verdiği röportajda, Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı ve gelir düzeyi düşük insanların uğrak yeri olan pazara düzenlenen saldırıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

"Emniyet güçlerinin saldırıya ilişkin edindiği bilgiler, faillerin Iraklı olduğunu gösteriyor." diyen Resul, sosyal medyada intihar eylemcilerinden birinin Suudi Arabistanlı olduğu yönünde fotoğraflar paylaşıldığını ancak söz konusu kişinin daha önce ülkesindeki bir eylemde üzerindeki bombayı patlatarak öldüğünü söyledi.

Irak'ta dağlık alanlarda yüzlerce terörist olduğunu belirten Resul, Suriye'nin kuzeydoğusuna denk düşen bölgenin halen güvensiz olduğunu ve buradan ülkeye teröristlerin sızdığını kaydetti.

Başkent Bağdat'ta da 21 Ocak'ta bir pazar yerinde yaşanan saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Ankara, Bağdat, Ocak, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak ordusu, Bağdat'taki saldırının faillerinin Irak vatandaşı olduğunu açıkladı - Son Dakika


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