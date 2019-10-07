Son Dakika Haberleri: Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti
Son Dakika Dünya Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti

Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti

29 dakika önce

Ordudan yapılan yazılı açıklamada "angajman kuralları dışında aşırı güç kullanılmıştır ve bu yanlış emri veren komutanlar hakkında soruşturma açılmıştır," dendi

Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti, System.String[]

Irak ordusu yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti.


Ülkede bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti. Yüzden fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

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Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:36 
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