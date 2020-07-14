Irak ordusu ile peşmerge güçleri arasında 3 yıl aradan sonra işbirliği - Son Dakika

Irak ordusu ile peşmerge güçleri arasında 3 yıl aradan sonra işbirliği

Irak ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçleri arasında 2017'den bu yana ilk kez DEAŞ'a karşı ortak operasyon gerçekleştirildi.

Irak ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçleri arasında 2017'den bu yana ilk kez DEAŞ'a karşı ortak operasyon gerçekleştirildi.

Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti


Irak'ta son aylarda harekete geçen terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ordusunun başlattığı "Irak'ın Kahramanları" adlı operasyonlara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait peşmerge güçleri yer aldı. Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Diyale ilinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen "Irak'ın Kahramanları" adlı operasyonlarda peşmerge güçleriyle güvenlik ve istihbarat koordinasyonu bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, iki taraf arasındaki terör örgütüne karşı işbirliğinin, Terörle Mücadele Birimleri'nin uyguladığı yeni strateji sonucu doğduğu kaydedildi.


Irak Savunma Bakanlığı ile Peşmerge Bakanlığı son haftalarda terör örgütüne karşı ortak operasyon yürütülmesini görüşmüştü. Irak'ta 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından peşmerge güçleri başta Kerkük olmak üzere iki yönetim arasındaki tartışmalı bölgelerin çoğuna yerleşmişti.


IKBY'nin Eylül 2017 yılında ilan ettiği tartışmalı bağımsızlık referandumunu bastıran Irak ordusu, Kerkük ve diğer bölgelerden peşmerge güçlerini çıkarmıştı. - ERBİL

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak ordusu ile peşmerge güçleri arasında 3 yıl aradan sonra işbirliği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:48 Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
15:48
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:53:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak ordusu ile peşmerge güçleri arasında 3 yıl aradan sonra işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]