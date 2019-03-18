Son Dakika Haberleri: Irak Ordusu ile Terör Örgütü PKK Arasında Çatışma

Irak Ordusu ile Terör Örgütü PKK Arasında Çatışma

1 saat önce

Irak'ın Musul vilayetinde ülke güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Irak Ordusu ile Terör Örgütü PKK Arasında Çatışma, System.String[]
Irak'ın Musul vilayetinde ülke güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Irak güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasında yaşanan çatışmada, 2 Iraklı askerin öldüğü, 5 PKK'lı teröristin yaralandığı kaydedildi.

Sincar Kaymakamı Mahma Halil de söz konusu çatışmanın Sincar'ın Sinuni kasabasında meydana geldiği bilgisini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel
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