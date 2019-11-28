Son Dakika Haberleri: Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı
Son Dakika Dünya Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı - Son Dakika Dünya

Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı

6 saat önce

Irak'ta ordu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı

Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı, System.String[]

Irak ordusu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentinde faaliyet gösteren İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı.


Orduya bağlı Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığından bir yetkili, Necef'in tüm giriş ve çıkışlarının araç trafiğine kapatılması ve ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısının kesilmesine karar verildiğini dile getirdi.

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Necef, Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:41 
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