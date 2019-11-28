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Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı
6 saat önce
Irak'ta ordu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı
Irak ordusu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentinde faaliyet gösteren İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı.
Orduya bağlı Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığından bir yetkili, Necef'in tüm giriş ve çıkışlarının araç trafiğine kapatılması ve ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısının kesilmesine karar verildiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:41
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