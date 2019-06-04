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Irak ordusuna saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

37 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Irak ordusuna düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 17 asker de yaralandı.

Irak ordusuna saldırı: 4 ölü, 17 yaralı, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Irak ordusuna düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 17 asker de yaralandı. Başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye bölgesinde Irak ordusuna ait askeri devriyeye kimliği belirsiz silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları saldırıda 4 askerin öldüğünü ve 17 askerin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı bir patlama sonrası silahlı grupların askerleri kurşuna dizmekle gerçekleştirdiğini kaydeden güvenlik kaynakları, saldırganların yakalanması için bölgede arama faaliyetlerinin başlatıldığını söyledi. Saldırıda yaralanan askerler başkentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede nöbetçi doktorların bulunmaması ve yaralıların ameliyat salonu kapısı önünde bekletilmesi askerler tarafından cep telefonuyla çekildi. Çekim yapan Iraklı asker yaralıların biri ölmek üzere olmasına rağmen hastanede doktorların bulunmamasına isyan ederek, Irak Sağlık Bakanlığına şikayette bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine vatandaşlar da tepki gösterdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında Irak'ın büyük bir bölümünü yaklaşık 3 yıl işgal ettikten sonra 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu söylüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Bağdat, Irak, Güncel
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