Son Dakika Haberleri: Irak ordusundan ABD askeri açıklaması
Son Dakika Dünya Irak ordusundan ABD askeri açıklaması

Irak ordusundan ABD askeri açıklaması

1 saat önce

Irak ordusu, kuzeydoğu Suriye'den çekilerek Irak'a geçen ABD askerlerinin sadece transit geçiş için ülkeye giriş izni aldıklarını açıkladı.

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Irak ordusu, kuzeydoğu Suriye'den çekilerek Irak'a geçen ABD askerlerinin sadece transit geçiş için ülkeye giriş izni aldıklarını açıkladı.Irak ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'den ayrılarak Irak'a gelen ABD askerlerinin ülkede kalmaya izni olmadığını ve kısa sürede ülkeden ayrılacaklarını duyurdu.


Açıklamada ABD birliklerinin, daha sonra Irak'ın dışına çıkmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne giriş için izin aldıkları vurgulandı. Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın aktardığı açıklamada, "Bu birliklerin Irak'ın içerisinde kalmasına onay verilmedi" denildi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de konuşlu birliklerin çekileceğini açıklamasının ardından, ABD askeri birliklerinden oluşan bir konvoy Pazartesi günü Suriye'den Irak'ın kuzeyindeki Dohuk bölgesine geçiş yapmıştı.


Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Washington yönetimi bölgedeki askerlerini çekme kararı almış, kuzeydoğu Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak topraklarına sevk edilmişti.


ABD Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, yaklaşık bin ABD askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilerek Irak'ın batısına aktarılacağı ve burada IŞİD'le mücadeleye katılarak Irak'ın savunulmasına yardım edecekleri ifade edilmişti. Bir Pentagon yetkilisi daha sonra bu açıklamayı düzelterek, durumun halen belirsiz olduğunu ve planların değişebileceğini vurgulamıştı.


Irak'ta halihazırda Irak güçlerine eğitim verme ve IŞİD'in ülkede yeniden güçlenmesini engelleme amacıyla 5 binden fazla ABD askeri konuşlu bulunuyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Irak Bölgesel Yönetimi, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:59 
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