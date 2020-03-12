Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan el-Taci saldırısı açıklaması - Son Dakika

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 3 askerin ölümüyle sonuçlanan roketli saldırının sorumlularını yakalamak için Irak Silahlı Kuvvetler Komutanının talimat verdiğini açıkladı.



Irak'ta 2 ABD'li, 1 İngiliz askerinin ölümüyle sonuçlanan koalisyon güçlerine ait askeri üsse düzenlenen saldırı sonrası açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin saldırganların yakalanması için emir verdiğini duyurdu. Bağdat'ın kuzeyinde el-Taci üssüne düzenlen roketli saldırıda koalisyon güçleri mensubu 3 askerin öldüğü ve 12 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Ciddi bir güvenlik ihlali niteliği taşıyan saldırının ardından Silahlı Kuvvetler Komutanı hangi tarafa ait olursa olsun bu tehlikeli saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması ve yargıya teslim edilmesi için acilen soruşturma başlatılmasını talep etti" ifadeleri kullanıldı.



Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için vatandaşlardan güvenlik güçlerine kadar herkes bilgi vermeye çağrılırken askeri üsleri hedef alacak saldırıların tekrarlanmaması için sıkı güvenlik önlemlerin alınacağı belirtildi. - ERBİL