Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: "Sincar'da Irak ordusu dışında hiçbir askeri güç olmayacak" - Son Dakika
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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: "Sincar'da Irak ordusu dışında hiçbir askeri güç olmayacak"

03.05.2022 17:16
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: "Sincar'da Irak ordusu dışında hiçbir askeri güç olmayacak"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından Musul'a bağlı Sincar ilçesinde terör örgütü PKK yanlısı Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Irak devletine ait askeri güçler dışında hiçbir askeri gücün kalmasına izin...

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından Musul'a bağlı Sincar ilçesinde terör örgütü PKK yanlısı Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Irak devletine ait askeri güçler dışında hiçbir askeri gücün kalmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Musul'a bağlı Sincar ilçesinde terör örgütü PKK yanlısı Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan açıklama geldi. Irak basınında yer alan haberde, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci Sincar'da Irak devletine ait askeri güçler dışında hiçbir askeri gücün kalmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Durumun sakin olduğu Sincar'da Irak ordusu güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenecek. IKBY ile yapılan Sincar Anlaşması'nın engellemesine izin verilmeyecek" dedi.

Sincar'ın güvenliğinin Irak ordusuna bağlı Musul Batısı Operasyon Komutanlığı'nın görevi olduğunu kaydeden Hafaci, "Bu bölgede ikinci bir gücü tanımayacağız ve Irak bayrağı dışında herhangi bir bayrak asılmayacak. Sincar'da durum sakin. Bizim hedefimiz Yezidi ve Irak'ın bütün halkını korumaktır" ifadelerini kullandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı kentin kuzey bölgesinde kontrolün sağlandığını duyurmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Sincar'da terör örgütü PKK yanlısı Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle 701 ailenin IKBY'nin Duhok kentine sığındığı belirtmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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Sincar'da Irak ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma: 1 ölü Sincar'da Irak ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma: 1 ölü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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