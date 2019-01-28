Irak Özel Kuvvetleri Kerkük'te
1 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini Terörle Mücadele Gücü'nden devralan 61. Tugay Özel Kuvvetlere ait ilk alay bugün kente ulaştı.
Irak
'ın Kerkük
kentinin güvenliğini Terörle Mücadele Gücü'nden devralan 61. Tugay Özel Kuvvetlere ait ilk alay bugün kente ulaştı.
Güvenlik kaynakları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) ile merkezi Bağdat
yönetimi arasındaki tartışmalı bölgelerin başında yer alan Kerkük kentine güvenliği sağlamak görevini Terörle Mücadele Gücü'nden devralan 61. Tugay Özel Kuvvetlere ait ilk alay kente ulaştı. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin kararıyla, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı duyurulmuştu.
Irak ordusu Haziran 2014'te Irak'ın büyük bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın gelmesi ardından kentten çekilmesi üzerine IKBY'ye bağlı peşmerge güçleri güvenliği sağlamıştı. Ancak 2017'nin Eylül
ayında IKBY'nin tek taraflı olarak yaptığı tartışmalı bağımsızlık referandumundan sonra Irak güçleri başta Kerkük olmak üzere bütün tartışmalı bölgelere el koymuştu. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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