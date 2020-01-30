Irak, Patriot konuşlandırması için ABD'ye hala izin vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak, Patriot konuşlandırması için ABD'ye hala izin vermedi - Son Dakika

Irak, Patriot konuşlandırması için ABD'ye hala izin vermedi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın, ABD askerlerinin bulunduğu Irak üslerine füze saldırısının ardından, bu ülkeye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmasına ilişkin halen Bağdat hükümetinden izin beklediklerini açıkladı.

Irak, Patriot konuşlandırması için ABD'ye hala izin vermedi, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın, ABD askerlerinin bulunduğu Irak üslerine füze saldırısının ardından, bu ülkeye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmasına ilişkin halen Bağdat hükümetinden izin beklediklerini açıkladı.

Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Irak'a neden hala Patriot sistemlerinin yerleştirilmediğinin" sorulması üzerine Esper, "Bunun için ev sahibi ülkenin izni olduğundan emin olmamız gerekir. Bu konuda mevkidaşlarımızla çalışıyoruz." dedi.

Esper, "Bağdat'ın söz konusu konuşlandırmayı engelleyip engellemediğine" ilişkin bir soruya da "Hem ev sahibi ülkenin izin süreci var hem de bu sistemlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağı konusu var. İkisi de var aslında. Üzerinde çalışıyoruz." cevabını verdi.

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki etkinliğine karşılık ABD'nin kıtadan kuvvet çekme planlarına yönelik sorulara yanıt veren Esper, ABD'nin Afrika'dan tamamen çekilmeyeceğini sadece bazı bölgelerde kuvvet tasarrufuna gideceğini yineledi.

ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürmesinin ardından İran, 8 Ocak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki El Esed ve Erbil üslerine füze saldırısında bulunmuştu.

Saldırıdan sonra şimdiye kadar El Esed üssünde konuşlu 50 askerde travmatik beyin hasarı tespit edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 02:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak, Patriot konuşlandırması için ABD'ye hala izin vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]