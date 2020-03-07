Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor - Son Dakika

Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor

1 saat önce

Irak yönetimi pazar gününden itibaren İran ile sınır kapılarını yolcular için kapatma kararı aldı.

Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor, System.String[]

Irak yönetimi pazar gününden itibaren İran ile sınır kapılarını yolcular için kapatma kararı aldı.

Başkanlığını Sağlık Bakanı Cafer Allavi'nin yürüttüğü Yeni Tip Koronavirüsü (Kovid-19) ile Mücadele Hücresi'nden yapılan açıklamada, İran ile ortak 5 sınır kapısının 8 Mart pazardan itibaren yolcular için kapatıldığı kaydedildi.

Karara göre bu sınır kapılarından İran'la karşılıklı ticaretin de askıya alınması 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, kuzey Irak'taki yönetimin İran ile olan sınır kapıları için geçerli olmayacak.

fahrettin koca, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 05:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]