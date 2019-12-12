Irak Petrol Bakanı: "IKBY'nin günlük petrol üretimi 450 bin varili geçmemeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Petrol Bakanı: 'IKBY'nin günlük petrol üretimi 450 bin varili geçmemeli' - Son Dakika

Irak Petrol Bakanı: "IKBY'nin günlük petrol üretimi 450 bin varili geçmemeli"

7 saat önce

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Bağdat ile Erbil arasında yapılan petrol anlaşmasına göre bölgesel hükümetin petrol üretiminin günlük 450 bin varili geçmemesi gerektiğini söyledi.

Irak Petrol Bakanı:

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Bağdat ile Erbil arasında yapılan petrol anlaşmasına göre bölgesel hükümetin petrol üretiminin günlük 450 bin varili geçmemesi gerektiğini söyledi.

Irak'ın yarı resmi gazetesi Es- Sabah'a konuşan Gadban, merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu ayın başında varılan anlaşma hakkında açıklamada bulundu.

Irak'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üyesi olduğunu hatırlatan Gadban, "Bölgedeki (IKBY) günlük petrol üretimi 450 bin varil sınırını geçmemelidir, çünkü fazla üretim Irak'ın OPEC'teki hissesini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Gadban, Bağdat ve Erbil arasında petrol meselesiyle ilgili sorunların çözülmesi konusunda her iki tarafın da ciddi olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin petrol üretimi ve ihracatına ilişkin de bilgiler veren Iraklı Bakan, günlük ham petrol üretiminin 4 milyon 500 bin varil olduğunu, IKBY'deki dahil olmak üzere toplam 3 milyon 880 bin varil ham petrolün ise ihraç edildiğini söyledi.

IKBY Maliye Bakanı Avad Şeyh Cenab, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Bağdat ile Erbil arasında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Cenab, "Bu kapsamda günlük 250 bin varil petrolü Irak Devlet Petrol Pazarlama şirketine teslim edeceğiz. Bağdat yönetimi ile mali konularda da anlaştık." demişti.

Bağdat ile Erbil arasındaki bütçe-petrol anlaşmazlığı

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, IKBY'nin Ocak 2014'ten itibaren Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi ve dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki'nin IKBY'nin anayasal hakkı olan bütçesini kesmesiyle başladı.

2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetiminin, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandum nedeniyle Bağdat ile arası daha da açıldı.

Yaklaşık 5 yıldır çözüme kavuşamayan Bağdat-Erbil hattındaki sorunlar, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin döneminde yumuşama sürecine girmişti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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