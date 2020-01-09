Irak Petrol Bakanlığı: ABD-İran gerilimi petrol sektörünü etkilemedi - Son Dakika

Irak Petrol Bakanlığı, İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırılar nedeniyle ortaya çıkan gerilimin petrol üretim ve ihracatını etkilemediğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta yaşanan son gelişmelerden dolayı petrol üretimi ve ihracatında herhangi bir aksamanın meydana gelmediğini ifade etti.

Cihad, ülkenin farklı bölgelerindeki kuyulardan günlük 4 milyon 460 bin varil ham petrol çıkarıldığını, yaklaşık 3 milyon 450 bin varilin de ihraç edildiğini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki El-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.