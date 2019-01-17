Irak Petrol Bakanlığı Binasında Yangın
1 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Petrol Bakanlığı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Irak
'ın başkenti Bağdat
'taki Petrol Bakanlığı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Irak Polis
Teşkilatı'nda görevli Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petrol Bakanlığı binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.
Olay yerine sivil savunma ekiplerinin intikal ettiğini belirten Halef, yangın sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etti.
Halef, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:03 Kaynak: AA
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