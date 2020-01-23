Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü: "BP, Kerkük petrol sahasından çekildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü: 'BP, Kerkük petrol sahasından çekildi' - Son Dakika

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü: "BP, Kerkük petrol sahasından çekildi"

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentindeki petrol sahasında geliştirme çalışması yapan İngiliz enerji devi BP (British Petroleum), Irak Petrol bakanlığı tarafından saha çalışma sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine Kerkük'ten çekildi.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü:

Irak'ın Kerkük kentindeki petrol sahasında geliştirme çalışması yapan İngiliz enerji devi BP (British Petroleum), Irak Petrol bakanlığı tarafından saha çalışma sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine Kerkük'ten çekildi.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BP şirketinin saha geliştirme çalışmalarının beklentilerin altında kaldığını belirterek, Bakanlık ile olan saha çalışma ve geliştirme sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.

Çalışma sonuçlarının BP'nin faaliyetlerini genişletmesi için teşvik edici olmadığını belirten Cihad, iki taraf arasındaki sözleşmenin bu nedenle yenilenmediğini aktardı.

Cihad, "Sözleşmenin yenilenmemesi üzerine BP şirketi, Kerkük petrol sahalarından çekildi." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin BP Anonim Şirketi ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 2013'te bir anlaşma yapılmış ancak ülkede devam eden DEAŞ terörü nedeniyle bu anlaşma aktifleştirilememişti. Anlaşma, Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin petrol sahasının geliştirilmesi ve ihracatın artırılmasını hedefliyordu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının sona ermesinin ardından 18 Ocak 2018'de anlaşma resmen tekrar hayata geçirildi.

Ülkenin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki petrol sahalarında dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda önemli şirket faaliyet gösteriyor.

Irak'ta petrol aramalarına en erken başlayan ülkeler arasında yer alan İngiltere'nin petrol devleri BP ve Shell, Kerkük ve Basra'daki petrol yataklarında faaliyet gösteriyor. Bu şirketleri Basra'da ABD'li ExxonMobil takip ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ise ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Vasıt ve Diyala vilayetlerindeki gaz ve petrol sahalarında çalışmalar yürütüyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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