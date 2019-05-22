Irak Petrol İhracatını Arttırmayı Hedefliyor
9 saat önce
Irak, Amerikan ExxonMobil petrol şirketinin personellerini ülkeden çekmesinin ardından petrol ihracatını arttırmayı planlıyor.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:25 Kaynak: İHA
, Amerikan ExxonMobil petrol şirketinin personellerini ülkeden çekmesinin ardından petrol ihracatını arttırmayı planlıyor.
Irak'ın güneyindeki Basra
Petrol Şirketi, ABD
'li ExxonMobil şirketinin ülkeden ayrılması üzerine üretim kapasitelerinin daha da artacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ExxonMobil tarafından geliştirilen Kurna petrol sahasının günlük 440 bin varil petrolü ürününü en kısa zaman içeresinde 490 bine çıkarmanın planlandığı belirtildi.
Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta acil durumda çalışmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini vermesi ardından ABD'li ExxonMobil şirketi, personelini Irak'ın güneyindeki Basra petrol sahalarından tahliye ettiğini açıklamıştı. Irak Petrol Bakanlığı da bu durumun Basra'da petrol üretimine etkilemeyeceğini duyurmuştu. - BAĞDAT
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