Son Dakika Haberleri: Irak petrol ihracatını Türkiye ve Ürdün üzerinden güçlendirmeye çalışıyor
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Irak petrol ihracatını Türkiye ve Ürdün üzerinden güçlendirmeye çalışıyor

1 saat önce

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, ülkesinin Türkiye ve Ürdün üzerinden petrol ihracatını güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Irak petrol ihracatını Türkiye ve Ürdün üzerinden güçlendirmeye çalışıyor, System.String[]
Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, ülkesinin Türkiye ve Ürdün üzerinden petrol ihracatını güçlendirmeye çalıştığını söyledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlen Irak Petrolü Konferansı'nda yaptığı konuşmada Gadban, ülkesinin petrol ihracatına yönelik boru hatları güzergahlarını güçlendirme ve artırma çalışmalarına değindi.
Gadban, "Irak hükümeti Rumeyla-Hadisiye-Akabe (Ürdün) ve Kerkük- Ceyhan boru hattı projeleriyle petrol ihracatını güçlendirmeye çalışıyor." dedi.
Irak'ın son dönemde ülke dışına petrol sevkiyatını artırmaya odaklandığını vurgulayan Gadban, ülkenin güneyindeki Basra Limanı üzerinden günlük 6 milyon varil ham petrol ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Gadban ayrıca Irak'ın, istikrarın devamı ve petrol ihracatının sorunsuz devam edeceği yönünde dünya piyasasına garanti vermeyi hedeflediğini kaydetti.
Iraklı Bakan son olarak başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle ilişkileri güçlendirerek bölgedeki krizlerin üstesinden gelmeyi arzuladığını ifade etti.
Bağdat hükümetine bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre, Irak, bu yılın ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyon varilini ihraç etti.
Irak merkezi hükümeti, şu anda petrolün büyük bir oranını ülkenin güneyindeki Basra Limanı üzerinden dünya piyasasına ihraç ediyor. Ülkenin kuzeyindeki kuyulardan çıkarılan petrol ise boru hattıyla Ceyhan Limanı üzerinden sevk ediliyor.
Bağdat yönetimi, Basra ve Ceyhan limanlarının yanı sıra Ürdün'deki Akabe limanı üzerinden de petrol ihraç etmeyi planlıyor. Bu çerçevede iki ülke arasında ortak mutabakat zaptları imzalanmış ve yeni bir boru hattının hayata geçirilmesi için heyetler kurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Irak, Türkiye, Ürdün, Güncel
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