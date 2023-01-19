IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI - Son Dakika
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IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

19.01.2023 16:16

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmed Jalaladeen İbrahim de kurtarılamadı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmed Jalaladeen İbrahim de kurtarılamadı. Ölü sayısı 5'e çıkarken, İbrahim'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilecek, orada bekleyen 4 cenazeyle birlikte yakınlarına teslim edilip Irak'a götürülecek. Ölenlerin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Haklarındaki iddiaları reddettikleri belirtilen şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel IRAK PLAKALI CİPE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI - Son Dakika

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