Irak Plastik Cerrahi Reklamı Yapan Başkonsolosunu Geri Çağırdı
41 dakika önce
Irak yönetimi, bir plastik cerrahi merkezinin reklamını yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılan İran'ın Meşhed kentindeki başkonsolosunu Bağdat'a çağırdı.
Irak
yönetimi, bir plastik cerrahi merkezinin reklamını yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılan İran
'ın Meşhed kentindeki başkonsolosunu Bağdat
'a çağırdı.
Irak Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı
Muhammed Hakim, Irak'ın Meşhed Başkonsolosu Yasin Şerif'i sosyal medyada yayılan görüntüsü üzerine Bağdat'a çağırdı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklama, Şerif'in Meşhed kentinde bir plastik cerrahi kliniğinin tanıtımını yaptığı 3 dakikalık görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından sonra geldi.
Görüntüde Meşhed kentindeki kliniğin tanıtımını yapan Şerif, plastik cerrahi, saç ekimi, diş sağlığı hizmetlerinin çok uygun fiyata Iraklılara sunulduğunu söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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