Irak polisi

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yarın düzenlenmesi planlanan gösterilerden dolayı tüm emniyet teşkilatına "kırmızı alarm" talimatı verdi.

Bakanlık Sözcüsü Halid Mihanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığa bağlı tüm güvenlik güçlerimiz, yarınki gösterilerden dolayı vatandaşların güvenliğinin sağlanması, özel ve kamu mallarının korunması için kırmızı alarm durumuna geçti." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulan Rejimi Koruma Gücü'nün de gösterilerde güvenliği sağlayacağını aktaran Mihanna, "Geçen gösterilerde yapılan hataların tekrarlanmaması için herkes barış ve istikrara önem veriyor. Vatandaşlarımıza da rutin hayatlarına devam etmeleri çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan halka hitap edecek

Bu arada yarınki gösteriler öncesi Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bugün halka hitap etmesi bekleniyor.

Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, yaptığı basın açıklamasında, Başbakan'ın konuşmasında kabine revizyonu, işsizlere aylık maaş verilmesi ve devlet yetkililerinin maaşlarının düşürülmesi gibi yeni reformların yer alacağını belirtti.

Iraklılar başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek için yarın yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

1 hafta süren gösterilerde 157 kişi ölmüştü

Bağdat ile güneydeki bazı kentler, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti. Gösteriler sonucu, 157 kişinin öldüğü 5 bin 494 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Gösterilerde kullanılan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı rapor iki gün önce kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, ülkedeki en üst makamların göstericilere karşı "gerçek mermi" kullanılması yönünde bir talimatı bulunmadığı ifade edilmekle birlikte, "Göstericilere karşı gerçek ve ölümcül sonuçlara neden olabilecek mermilerle aşırı güç kullanıldı. Bazı yetkililerin göstericilere karşı güç kullanılması yönünde talimat verdiğine ilişkin ses kayıtları tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.