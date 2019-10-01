Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti
1 saat önce
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Irak Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:55 Kaynak: DHA
'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Divaniye kentindeki meclis binasının önünde toplanan çok sayıda eylemci, işsizlik ve yolsuzlukları protesto ederek, hükumetin değişimini istedi.
Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Biber gazı dumanının görüntüsü
- Polis araçlarının ve eylemcilerin görüntüleri
-Detaylar
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