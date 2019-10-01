Son Dakika Haberleri: Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti
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Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti

45 dakika önce

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti, System.String[]
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Divaniye kentindeki meclis binasının önünde toplanan çok sayıda eylemci, işsizlik ve yolsuzlukları protesto ederek, hükumetin değişimini istedi.
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Hükümet, Polis, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:15 Kaynak: DHA
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