Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti
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Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiIrak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:30 Kaynak: DHA
Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti
Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Divaniye kentindeki meclis binasının önünde toplanan çok sayıda eylemci, işsizlik ve yolsuzlukları protesto ederek, hükumetin değişimini istedi.
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