Son Dakika Haberleri: Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu
Son Dakika Güncel Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu - Son Dakika

Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu

6 saat önce

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerde protestocular, başkent Bağdat'ta tünel ve alt geçişlerin duvarına çizdiklerini resimler ve karikatürlerle tepkilerini ortaya koyuyor.

Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu, System.String[]

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerde protestocular, başkent Bağdat'ta tünel ve alt geçişlerin duvarına çizdiklerini resimler ve karikatürlerle tepkilerini ortaya koyuyor.


Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Polis ile eylemcilerin çatıştığı Bağdat'ta göstericiler meydanlarda bulunan tünellerin duvarlarına resimler ve karikatürler çizerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Özellikle genç protestocuların çizdiği resimler ve karikatürler, başta başkent Bağdat olmak üzere tüm Iraklıların taleplerini yansıtıyor. Göstericiler duvarlara, ülke bayrağının ve protestoların simgesi haline gelen 'tuk tuk' adlı araçların resimlerini çiziyor. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde polis ile göstericilerin karşı karşıya geldiği anların da duvara çizildiği Bağdat'ta, her gün binlerce kişi hükümet karşıtı sloganları ile Bağdat sokaklarını inletiyor.


Eylemlerin başladığı günden bugüne en az 300 kişinin hayatını kaybettiği eylemlerde hayatını kaybedenler de anılıyor. Başkent Bağdat'ta toplanan binlerce kişi eylemlerde hayatını kaybedenler için mum yakıyor. - BAĞDAT

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]