Son Dakika Haberleri: - Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat
Son Dakika Güncel - Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat - Son Dakika

- Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat

6 saat önce

- Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu Protestolarda duvara yansıyan sanatBAĞDAT - Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerde protestocular, başkent Bağdat'ta tünel ve alt geçişlerin duvarına çizdiklerini resimler ve karikatürlerle tepkilerini ortaya koyuyor.

- Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu

Protestolarda duvara yansıyan sanat

BAĞDAT - Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerde protestocular, başkent Bağdat'ta tünel ve alt geçişlerin duvarına çizdiklerini resimler ve karikatürlerle tepkilerini ortaya koyuyor.

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Polis ile eylemcilerin çatıştığı Bağdat'ta göstericiler meydanlarda bulunan tünellerin duvarlarına resimler ve karikatürler çizerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Özellikle genç protestocuların çizdiği resimler ve karikatürler, başta başkent Bağdat olmak üzere tüm Iraklıların taleplerini yansıtıyor. Göstericiler duvarlara, ülke bayrağının ve protestoların simgesi haline gelen 'tuk tuk' adlı araçların resimlerini çiziyor. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde polis ile göstericilerin karşı karşıya geldiği anların da duvara çizildiği Bağdat'ta, her gün binlerce kişi hükümet karşıtı sloganları ile Bağdat sokaklarını inletiyor.

Eylemlerin başladığı günden bugüne en az 300 kişinin hayatını kaybettiği eylemlerde hayatını kaybedenler de anılıyor. Başkent Bağdat'ta toplanan binlerce kişi eylemlerde hayatını kaybedenler için mum yakıyor.

- Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
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