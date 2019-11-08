Son Dakika Haberleri: Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti

Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Irak'ta başkent Bağdat ile 3 kentte son 4 gün içerisinde protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarında 23 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı.

Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ta başkent Bağdat ile 3 kentte son 4 gün içerisinde protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarında 23 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı.


Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat ile 3 kentte son 4 günde protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarında 23 kişinin öldüğü ve bin 77 kişinin yaralandığı belirtilerek, yaralıların çoğunun taburcu olduğu kaydedildi. Son bir hafta içerisinde 201 protestocunun gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 170'nin serbest bırakıldığı kaydedildi.


Irak'ta geçen Ekim ayından itibaren başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 280'den fazla kişi hayatını kaybederken 12 binden fazla kişi de yaralandı. Ölen protestocuların büyük kısmının kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesi tepkilere yol açtı. Uluslararası Af Örgütü Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:18 Kaynak: İHA
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