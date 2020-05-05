Irak, Rusya'dan hava savunma sistemi almak istiyor - Son Dakika

Irak, ABD tarafından hava savunma sistemi sağlanmadığı takdirde Rusya'dan S-300 veya S-400 hava savunma sistemi satın alacağını bildirdi.



Irak, hava sahasının güvenliğini kapsamında ABD tarafından hava savunma sistemi sağlanmaması durumunda Rusya'dan S-300 veya S-400 satın alacağını duyurdu. Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza el-Haydar yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesi için hava savunma sistemi temin etmemesi durumunda Irak'ın olası dış saldırılardan korunması için Rusya'dan S-300 veya S-400 hava savunma sistemi satın alınacağını bildirdi. Irak'ın egemenliği ve hava sahasındaki ihlallere yönelik hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirten el-Haydar, ABD tarafından temin edilen hava savunma sisteminin devre dışı olduğunu, Rus yapımı başka bir hava savunma sisteminin de devre dışı olduğunu belirterek Rus sisteminin menzilinin sadece 20 kilometre olduğunu dile getirdi.



Öte yandan Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin satın alınması konusunda Moskova ile müzakerelerin başlatıldığı duyurulmuştu. - ERBİL