Irak Sağlık Bakanı, koronavirüs hastaları için hazırlanan laboratuvarlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Irak Sağlık Bakanı, koronavirüs hastaları için hazırlanan laboratuvarlarda incelemelerde bulundu
6 saat önce
Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, başkent Bağdat'ta Tıp Kenti adlı Hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için hazırlanan laboratuvarları gezerek, incelemelerde bulundu.
Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, başkent Bağdat'ta Tıp Kenti adlı Hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için hazırlanan laboratuvarları gezerek, incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:51 Kaynak: AA
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