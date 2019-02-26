Son Dakika Haberleri: Irak Sağlık Bakanlığı: "20 Bine Yakın Doktor Ülkeyi Terk Etti"

Irak Sağlık Bakanlığı: "20 Bine Yakın Doktor Ülkeyi Terk Etti"

16 dakika önce

Irak Sağlık Bakanlığı son yıllarda yaklaşık 20 bin doktorun Irak'ı terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Irak Sağlık Bakanlığı:
Irak Sağlık Bakanlığı son yıllarda yaklaşık 20 bin doktorun Irak'ı terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir yaptığı açıklamada son yıllarda tehdit ve maddi sıkıntılardan dolayı 20 bine yakın değişik branşlardaki doktorun ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Mesleğinde gösterdiği başarılardan dolayı dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Iraklı doktorların büyük bir kısmının komşu ülkelere gittiğine dikkat çeken sözcü, bu kadar doktorun göç etmesinin ülkedeki sağlık sektörünü etkilediğini kaydetti.

Doktorların ülkeyi terk etmesinin en temel nedeninin ise düşük ücretler ve maruz kaldıkları tehditler olduğunu belirten Bedir, tıp mesleğindeki hataların dünyanın her ülkesinde meydana geldiğini ancak Irak'ta bu gibi hataları yapan doktorların ölüm tehdidi aldıklarını vurguladı.

Öte yandan Irak'ta özellikle ABD işgalinden sonra çok sayıda doktor kaçırılarak öldürülmüştü. Çok sayıda doktor da ölen hastaların yakınları tarafından öldürülmüştü. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

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