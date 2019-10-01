Son Dakika Haberleri: Irak sağlık bakanlığı: protestolarda 1 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
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Irak sağlık bakanlığı: protestolarda 1 kişi öldü, 200 kişi yaralandı

28 dakika önce

Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Irak sağlık bakanlığı: protestolarda 1 kişi öldü, 200 kişi yaralandı, System.String[]

Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama, Irak Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 40'ının güvenlik güçlerinden olduğu belirtildi.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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