Irak sağlık bakanlığı: protestolarda 1 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
16 dakika önce
Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:47 Kaynak: DHA
Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama, Irak Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 40'ının güvenlik güçlerinden olduğu belirtildi.
Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Son dakika: Ankara'da 4 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı