Irak Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı - Son Dakika

Irak Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı

20.11.2020 18:55
Irak Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı, System.String[]

Irak Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası için ülkenin tamamının hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Irak Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası için ülkenin tamamının hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalgayla karşı karşıya kalınacağı belirtildi.

Bakanlığa ait sağlık denetim ekiplerinin incelemeleri sonucu ülkenin hemen her yerinde ihmal tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, vatandaşların da salgına karşı gerekli tedbirleri almadıklarına işaret edildi.

Açıklamada, herkesin maske takma, sosyal mesafe ve hijyen gibi başlıca tedbirlere uymasının önemi vurgulandı.

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Sağlık Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı - Son Dakika


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