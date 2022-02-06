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Irak Sahve Konseyi Lideri Ebu Rişe'den "Enbar'a kontrolsüz gruplar girdi" uyarısı - Son Dakika

Irak Sahve Konseyi Lideri Ebu Rişe'den "Enbar'a kontrolsüz gruplar girdi" uyarısı

06.02.2022 23:11
Irak Sahve Konseyi Lideri Ebu Rişe'den "Enbar'a kontrolsüz gruplar girdi" uyarısı

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Sahve (Uyanış) Konseyi'nin lideri Ahmed Ebu Rişe, bölgeye kontrolsüz grupların giriş yaptığı uyarısında bulundu.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Sahve (Uyanış) Konseyi'nin lideri Ahmed Ebu Rişe, bölgeye kontrolsüz grupların giriş yaptığı uyarısında bulundu.

Ebu Rişe, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Enbar'ın doğusundan bazı kontrolsüz grupların giriş yaptığını tespit ettik. Bu kontrolsüz ve kabul edilemez faaliyetlerle gizli bir amaç güdüldüğü görülüyor." ifadelerini kullandı.

Enbar'daki grupların Irak güvenlik güçlerinden bağımsız hareket ettiğini belirtilen Ebu Rişe, bu nedenle insan kaçakçılığı gibi olayların yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ebu Rişe, "Tekrar ifade etmek isteriz ki Enbar'daki aşiretler, vilayetin ve topraklarının güvenliğini etkileyecek hiçbir harekete izin vermeyeceklerdir ve herhangi bir şüpheli olay karşısında da boş durmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Enbar vilayetinin ve halkının, huzur ve istikrarının bozulmasından Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad'ı sorumlu tutuyoruz." diyen Ebu Rişe, Feyyad'a destek verenlerin de sorumlu olduğunu vurguladı.

Irak ordusu konuya ilişkin açıklama yaptı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ağır silahlı savaşçıların, güvenlik güçlerinden habersiz bir şekilde Enbar vilayetine girdiği iddiaları yalanlandı.

Haşdi Şabi güçlerinin Irak güvenlik güçlerinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, bölgede resmi ve askeri talimatlar gereği bulundukları vurgulandı.

Ne olmuştu?

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Haşdi Şabi, Musul, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Sahve Konseyi Lideri Ebu Rişe'den 'Enbar'a kontrolsüz gruplar girdi' uyarısı - Son Dakika


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