Irak, Salı gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak açıkladı
45 dakika önce
Sünni Bağış Başkanı Abdul Latif Al-Humim, Adhamiya'daki Ebu Hanifa el-Nu'man camisinden Ramazan Bayramı'nın ilk günü Irakta Salı günü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:17 Kaynak: AA
Sünni Bağış Başkanı Abdul Latif Al-Humim, Adhamiya'daki Ebu Hanifa el-Nu'man camisinden Ramazan Bayramı
'nın ilk günü Irakta Salı günü duyurdu.
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor
Soma'da korkutan deprem!