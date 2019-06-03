Son Dakika Haberleri: Irak, Salı gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak açıkladı
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Irak, Salı gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak açıkladı

45 dakika önce

Sünni Bağış Başkanı Abdul Latif Al-Humim, Adhamiya'daki Ebu Hanifa el-Nu'man camisinden Ramazan Bayramı'nın ilk günü Irakta Salı günü duyurdu.

Sünni Bağış Başkanı Abdul Latif Al-Humim, Adhamiya'daki Ebu Hanifa el-Nu'man camisinden Ramazan Bayramı'nın ilk günü Irakta Salı günü duyurdu.
Irak, Salı gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:17 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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