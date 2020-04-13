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Irak Savunma Bakanı: "DEAŞ saldırılarında artış var"
6 saat önce
Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede ordu güçlerine yönelik saldırılarını artırdığını söyledi.
Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede ordu güçlerine yönelik saldırılarını artırdığını söyledi.
Irak Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Şammari, "Son dönemde askeri birliklere karşı DEAŞ'ın terör saldırıları ve sızma eylemlerinde gözle görülür artış var." dedi.
DEAŞ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan durumu fırsata çevirmeye çalıştığını ifade eden Şammari, buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Irak Savunma Bakanı, saldırılarını artıran DEAŞ'a karşı hava operasyonları düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:10 Kaynak: AA
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