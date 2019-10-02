Son Dakika Haberleri: Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle "teyakkuz" halinde
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Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle "teyakkuz" halinde

34 dakika önce

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler iki gündür ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor.

Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

İki günde 4 kişi öldü

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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