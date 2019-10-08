Son Dakika Haberleri: Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı
Son Dakika Güncel Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı

Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı

1 saat önce

Irak Savunma Bakanlığı, hükümete karşı yapılan protesto gösterileri nedeniyle 6 gün önce ilan ettiği alarmı kaldırdığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı, System.String[]

Irak Savunma Bakanlığı, hükümete karşı yapılan protesto gösterileri nedeniyle 6 gün önce ilan ettiği alarmı kaldırdığını duyurdu.


Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesi ve bütün kentlerde hayatın normale dönemsi sonucu kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere 6 gün önce ilan ettiği alarmın kaldırıldığı belirtildi.


Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazla devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinden 110 kişinden fazla kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. - ERBİL

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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