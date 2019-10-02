Son Dakika Haberleri: Irak Savunma Bakanlığı protestolar sebebiyle alarma geçti
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Irak Savunma Bakanlığı protestolar sebebiyle alarma geçti

26 dakika önce

Irak Savunma Bakanlığı ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle merkez hükümete bağlı bölgelerde alarma geçildiğini açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı protestolar sebebiyle alarma geçti, System.String[]

Irak Savunma Bakanlığı ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle merkez hükümete bağlı bölgelerde alarma geçildiğini açıkladı.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken Irak Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin uyarı açıklaması geldi. Açıklamada, ülkenin egemenliğini korumak için bütün birliklere teyakkuz halinde olma çağrısında bulunuldu. Tüm birimlerin protestocular konusunda çok dikkatli olması belirtilen açıklamada, "Hükümet binaları ve ülkedeki yabancı misyonların can ve mal güvenliğini korumak için Savunma Bakanı acil durum ilan etti" denildi.

Bunun yanı sıra ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolar sebebi ile merkez hükümete bağlı bölgelerde zaman zaman internet ulaşımının da durduğu kaydedildi. Hükümetin kamu hizmeti konusundaki yetersizliğini ve işsizliği protesto etmek amacı ile başkent Bağdat'ta başlayan gösteriler ülkenin güneyindeki Zikar, Babil, Divaniye, Basra ve Kerkük kentlerine sıçramıştı.

(İHA)

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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