Son Dakika Haberleri: Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hafaci: "Bu toprakların saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek"
Son Dakika Politika Haber

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hafaci: "Bu toprakların saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek"

1 saat önce

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Tahsin Hafaci, İran Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi'nin ülkedeki ABD üslerini bombalamak ile alakalı açıklamalarına ilişkin, "Irak toprakları kırmızı çizgidir.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hafaci:

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Tahsin Hafaci, İran Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi'nin ülkedeki ABD üslerini bombalamak ile alakalı açıklamalarına ilişkin, "Irak toprakları kırmızı çizgidir. Bu toprakların hiç kimsenin başkalarına saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek" dedi.


Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Tahsin Hafaci, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi'nin ABD'nin ülkesine saldırması halinde Irak'taki ABD üslerini vurmakla tehdit ettiği açıklamasına cevap verdi. Hafaci, ülkesinin iki taraf arasında çıkacak olası savaşa ev sahipliği yapmak istemediğini belirterek, "Hem ABD hem de İran'ın tehditlerini reddediyoruz. Irak toprakları kırmızı çizgidir, bu toprakların hiç kimsenin başkalarına saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek" diye konuştu. Irak'ın ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak için çalıştığını söyleyen Sözcü Hafaci, "Irak toprakları İran'a saldırmak için kullanılmayacağı gibi topraklarımızdaki ABD üslerini tehdit edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Irak'ta savaşçı ABD birlikleri bulunmuyor" şeklinde konuştu.


İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi bu sabah yaptığı açıklamada ABD, İran'a karşı askeri saldırıda bulunursa karşılık verileceği uyarısında bulunarak, "Irak veya dünyanın neresinde olursa olsun ABD güçlerine saldırırız" demişti. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Yaşımız kemale erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:47:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hafaci: "Bu toprakların saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]