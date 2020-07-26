Irak Savunma Bakanlığından "Bağdat'ta askeri üs patlaması yanlış depolanmadan kaynaklı" açıklaması - Son Dakika

Irak hükümeti, Bağdat'taki askeri üste meydana gelen patlamanın yanlış depolanmadan kaynaklandığını bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın güneybatısında Haşdi Şabi ve polis güçlerinin kaldığı Sakr Askeri Üssü'ndeki patlamanın "sıcak havadan ve yanlış mühimmat depolamasından" kaynaklandığı belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı askeri üste, İçişleri Bakanlığına bağlı polis güçleriyle Haşdi Şabi'ye bağlı Seyyid'ül Şüheda unsurlarının bulunduğunu söyledi.

Güvenlik yetkilisi, patlamanın polise bağlı askeri mühimmat deposunda meydana geldiğini belirtti.

Bağdat'ın güneybatısında bulunan Sakr Askeri Üssü'nde patlama meydana gelmişti.