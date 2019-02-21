Irak Savunma Bakanlığından Deaş'lıların Irak'a Teslim Edildiğine İlişkin Açıklama

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Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığına Domuz Eti Sitemi: Domuz Yemiyoruz, Neden Domuz Gribi Oluyoruz

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor