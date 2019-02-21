Son Dakika Haberleri: Irak Savunma Bakanlığından Deaş'lıların Irak'a Teslim Edildiğine İlişkin Açıklama

Irak Savunma Bakanlığından Deaş'lıların Irak'a Teslim Edildiğine İlişkin Açıklama

1 saat önce

Irak Savunma Bakanlığı, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ'lıyı Irak'a teslim ettiğine dair çıkanlar haberlere ilişkin, "Konuyla ilgili henüz resmi bir şey ve bilgi yok" dedi.

Irak Savunma Bakanlığından Deaş'lıların Irak'a Teslim Edildiğine İlişkin Açıklama, System.String[]
Irak Savunma Bakanlığı, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ'lıyı Irak'a teslim ettiğine dair çıkanlar haberlere ilişkin, "Konuyla ilgili henüz resmi bir şey ve bilgi yok" dedi.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ'lıyı Irak'a teslim ettiğine dair çıkanlar haberler hakkında açıklama yaptı. Söz konusu haberleri ne yalanlayan ne de doğrulayan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaçi, Suriye Demokratik Güçleri ile Irak ordusu arasında koalisyon güçleri tarafından sağlanan bir koordine olduğunu belirterek "Konuyla ilgili henüz resmi bir şey ve bilgi yok. Bilgi alınca hemen bunu basınla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Irak ve Arap basını Irak güvenlik görevlilerine dayandırdığı haberde, ABD destekli Suriye milislerinin, 150'den fazla DEAŞ militanını Irak'a teslim ettiğini duyurmuştu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Suriye, Irak, Güncel
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