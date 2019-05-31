Son Dakika Haberleri: Irak sınırına asker sevkiyatı
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Irak sınırına asker sevkiyatı

50 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak sınırına, zırhlı personel taşıyıcılarla asker sevkiyatı yapıldı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSKHakkari'nin  Yüksekova ilçesinden  Irak sınırına, zırhlı personel taşıyıcılarla asker sevkiyatı yapıldı. 
Yüksekova 3'üncü  Piyade Tümen Komutanlığı'ndan, 'Kirpi' adı verilen zırhlı personel taşıyıcılarla Irak sınırına asker sevk edildi. İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, konvoyun geçişi sağlandı. Zırhlı personel taşıyıcılar ile Irak sınırındaki birliklere doğru hareket edildi. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:56 Kaynak: DHA
Yüksekova, Hakkari, Irak, Güncel
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