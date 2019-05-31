Irak sınırına asker sevkiyatı
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak sınırına, zırhlı personel taşıyıcılarla asker sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:24 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak sınırına, zırhlı personel taşıyıcılarla asker sevkiyatı yapıldı. Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan, 'Kirpi' adı verilen zırhlı personel taşıyıcılarla Irak sınırına asker sevk edildi. İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, konvoyun geçişi sağlandı. Zırhlı personel taşıyıcılar ile Irak sınırındaki birliklere doğru hareket edildi.
- Hakkari
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