Irak sınırına askeri sevkiyat
7 dakika önce
IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:27 Kaynak: DHA
IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde PKK
'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari
'nin Derecik
ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı' devam ederken, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor. Yüksekova
ilçesindeki Cengiz Topel
Caddesi üzerinden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yol aldı. Sevkiyatı yapan konvoy daha sonra Yüksekova ilçesine geri döndü.
Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu