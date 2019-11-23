Son Dakika Haberleri: Irak sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Irak sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Irak sınırına askeri sevkiyat

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.

Irak sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.


Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan Kirpi tipi zırhlı araçlar, Irak sınırına doğru hareket etti. Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır
Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak sınırına askeri sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]