Irak sınırında çeltik hasadına başlandı - Son Dakika

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde ilkbaharda köylülerin imece usulüyle ektiği çeltiğin hasadına başlandı.

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili, verimli topraklarında nar, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca'da, geleneksel yöntemlerle pirinç de üretiliyor.

Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda, nisan ayında toprağı sürüp küreklerle çeltik havuzları oluşturan köylüler, oluşturdukları havuzlara ektikleri çeltikleri özenle yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Gündeş köyünde günün ilk ışıklarıyla tarlalara giderek olgunlaşan pirinci imece usulüyle hasat eden köylüler, elde ettikleri pirinci bitkilerinden ayırarak tüketime hazır hale getiriyor.

Üretimin tüm süreçlerinde birbirlerine verdikleri destekle dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen köylüler, ürettikleri pirinçle hem ailelerinin ihtiyacını karşılıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor.

"Çiftçilerimize yönelik projelerimiz var"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nazif Aşuk, hasada başlayan üreticileri ziyaret ederek orakla pirinç hasadı yaptı.

Aşuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çeltik, susam ve diğer ürünleri yetiştiren çiftçilerin desteklenmesine yönelik projelerinin olduğunu söyledi.

İlçede hem ekimi hem de biçimi güç olan pirincin hasadına başlandığını belirten Aşuk, "Bölgede zorluklar yaşıyoruz. Arazilerimiz engebeli ve dağlık. Yabani hayvan çok fazla. Tarlaların etrafını çitlerle kapatmayı düşünüyoruz. Bu sayede bölge halkımız daha rahat edecek. Bu iş sadece insan gücüyle yürütülüyor. Makineler tarlalara giremiyor. Bölgede yetiştirilen ürünlerin tadı çok güzel. Pirinci de çok kaliteli. Burada elde edilen gelir kentin ekonomisine de katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi Kemal Demir de uzun yıllardır tarımla uğraştıklarını, geçimlerini bu şekilde sağladıklarını dile getirdi.

İlkbaharda ekin işlerine başladıklarını anlatan Demir, "Komşuların desteğiyle, kalabalık şekilde tarlalarda çalışıyoruz. Tüm işleri el birliğiyle yapıyoruz. Bu tek başına yapılacak iş değil. Nisanda ektiğimiz pirincin hasadını yapıyoruz. İhtiyacımız olanı kaldırıp kalanı satıyoruz. Bu seneki verim çok güzel. Biçtiğimiz pirinci brandanın üzerinde çeşitli işlemlerden geçirerek hazır hale getiriyoruz. Zamanı gelince çuvallara doldurup değirmene götüreceğiz." diye konuştu.