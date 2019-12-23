Irak sınırında cephane ele geçirildi - Son Dakika
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Irak sınırında cephane ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan çalışmalarda 200 adet av tüfeği, 26 bin 500 adet fişek ile çok sayıda tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

Irak sınırında cephane ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan çalışmalarda 200 adet av tüfeği, 26 bin 500 adet fişek ile çok sayıda tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesi Gökçetaş mezrasında bir evde çok sayıda kaçak malzeme bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Hakkari İl Jandarma Komutanlığı birimlerince ev ve eklentileri ile şüpheli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramada, İran ve Irak'a götürülmek üzere araçların çeşitli yerlerine zulalanmış; 200 adet değişik markalarda av tüfeği, 26 bin 500 adet av tüfeği fişeği, 149 adet kuru sıkı tabanca, 130 adet kuru sıkı tabanca üst kapağı, 190 adet kuruı sıkı tabanca şarjörü, 43 adet kuru sıkı tabanca kabzası, 10 adet av tüfeği dipçiği, 53 adet av tüfeği namlusu, 80 adet av tüfeği yedek parçası ve 107 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınırken, kaçak malzemenin bulunduğu 2 araca ise el konuldu. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Hakkari, Derecik, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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