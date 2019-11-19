Son Dakika Haberleri: Irak sınırında sonbahar cümbüşü
Son Dakika Güncel Irak sınırında sonbahar cümbüşü - Son Dakika

Irak sınırında sonbahar cümbüşü

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sonbahar mevsiminin oluşturduğu muazzam doğa görüntüleri, insanı adeta kendine hayran bırakıyor.

Irak sınırında sonbahar cümbüşü, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sonbahar mevsiminin oluşturduğu muazzam doğa görüntüleri, insanı adeta kendine hayran bırakıyor.


Sonbaharda yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplı Çukurca, adeta renk cümbüşü sunuyor. Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde sonbahar aylarında açılan çiçekler ise ilçeyi güzelleştirirken, vatandaşları da şaşırttı. İlçe sakinlerinden Hüseyin Güneş (80), ilk defa bu mevsimde çiçeklerin açtığına şahit olduğunu belirterek, "Eskiden bu mevsimlerde ilçede kardan geçilmezdi. Fakat mevsimler değiştiği için sanki bahar ayındayız gibi çiçekler açıyor" dedi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap
Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak sınırında sonbahar cümbüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]