IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK- - Son Dakika
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IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-

19.04.2022 11:46

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca'da hareketlilik yaşanıyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca'da hareketlilik yaşanıyor. Belirlenen terör hedeflerinin vurulması sırasında yapılan top atışlarının sesleri ilçe merkezinden duyuluyor.

TSK, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik havadan ve karadan önceki gün operasyon başlattı. 'Pençe-Kilit' adı verilen operasyon kapsamında savaş uçakları, sınırı geçip terör hedeflerine bomba yağdırdı. Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vurulurken, bordo bereli askerlerin öncülüğünde yapılan ilerleyiş de sürüyor. Teröristlerin kaçarken, araziye yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıların tespit edilmesi ve yapılan mağara aramalarında dedektör köpekler de görev yapıyor.

Öte yandan sınırını sıfır noktasında bulunan ve operasyonun yapıldığı bölgelere yakın olan Çukurca ve Derecik ilçelerinde hareketlilik gözleniyor. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alınırken, Çukurca ve yakınındaki kırsal bölgelerde ise askeri konvoy ile helikopter hareketliliği yaşanıyor. Belirlenen terör hedefleri vurulurken, top atışlarının sesleri Çukurca ilçe merkezinden de duyuluyor.

IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-
IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-
IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-
IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-
IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-
IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-
IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-
IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK-

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Kaynak: DHA

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